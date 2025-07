Lide/Roberto Giannetti: desejo do setor privado é contribuir para revisão e redução de tarifas

O head de Comércio Exterior do Lide, Roberto Giannetti, afirmou que o setor privado brasileiro está se mobilizando para apresentar ao governo brasileiro propostas concretas que possam embasar as negociações com os Estados Unidos e evitar o agravamento do chamado "tarifaço" anunciado pelo presidente Donald Trump.

Segundo Giannetti, a intenção do encontro promovido pelo Lide na manhã desta sexta-feira, 18, foi construir uma "agenda positiva", reunindo representantes de diferentes setores produtivos para levar sugestões práticas e dialogar sobre os prejuízos já percebidos.