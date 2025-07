Ibovespa cai ao menor nível em quase 3 meses com 'efeito Bolsonaro'

Nesta sexta-feira, 18, o índice da B3 oscilou entre mínima de 133.295,60 e máxima de 135.562,46 pontos, nível correspondente à abertura do dia. Ao fim, mostrava perda de 1,61%, aos 133.381,58 pontos, no menor nível de encerramento desde 23 de abril, então aos 132.216,07 pontos. O giro financeiro nesta sexta-feira de vencimento de opções sobre ações subiu para R$ 26,3 bilhões. Na semana, o Ibovespa registrou perda de 2,06%, após retração de 3,59% no intervalo anterior. No mês, recua agora 3,94%, reduzindo o avanço do ano a 10,89%. Em porcentual, a perda de hoje foi a maior para o Ibovespa desde 4 de abril, quando havia cedido quase 3% (-2,96%).

A palavra-chave Bolsonaro se impôs aos negócios com ativos brasileiros nesta última sessão da semana, pautada ainda pela tensão comercial e política entre Brasil e Estados Unidos iniciada pelo presidente Donald Trump ao vincular sobretaxa de 50% a importações de um país, cujas instituições, segundo ele, estariam injustamente perseguindo o ex-dirigente - a quem não tem como "amigo", mas a quem Trump considera um homem "honesto". A escalada da confusão entre política doméstica e relações exteriores lançou os ativos daqui em espiral negativa, com o Ibovespa no menor nível de fechamento em quase três meses.

A correção em curso no principal índice da Bolsa brasileira o afasta um pouco mais da máxima história de 141 mil pontos, sustentada no fechamento de 4 de julho, há exatamente duas semanas. De lá para cá, vieram dez sessões e, em apenas duas delas, ontem e anteontem (ambas por muito pouco), conseguiu escapar do campo negativo. No fechamento de 4 de julho, recorde histórico, o Ibovespa acumulava ganho de 17,44% no ano, e subia 1,73% no mês, no agregado de quatro sessões.

Trump só recuará na política tarifária contra o Brasil se obtiver uma "sensação de vitória" e é isso que o Brasil precisa entregar do ponto de vista psicológico. A avaliação foi feita durante reunião do grupo LIDE, hoje, com empresários em São Paulo, segundo fontes ouvidas pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), reportam as jornalistas Caroline Aragaki e Júlia Pestana. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) apostam em nova reação de Donald Trump após Bolsonaro se tornar alvo de busca e apreensão e de medidas cautelares, reportam as jornalistas Adriana Victorino e Bianca Gomes, do Estadão.

A expectativa dos bolsonaristas é de que Trump "dobre a aposta" no apoio ao ex-presidente brasileiro e anuncie novas tarifas ou mesmo uma retaliação direta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes autorizou a operação da Polícia Federal ocorrida nesta sexta-feira - em que Bolsonaro passou a ser monitorado com uma tornozeleira eletrônica e a quem foi determinado afastamento de redes sociais, bem como restrição de deslocamentos e proibição de falar com o filho Eduardo, que decidiu morar nos Estados Unidos.

Ainda no começo da tarde, a Primeira Turma do STF formou maioria para manter as medidas restritivas impostas ao ex-presidente pelo ministro Moraes. Acompanharam o relator da ação os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Com a maioria atingida no plenário virtual, as medidas cautelares impostas por Moraes foram referendadas. Ainda faltavam os votos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia: a sessão virtual foi aberta ao meio-dia e se estende ao fim da noite desta sexta-feira.