Economia brasileira está fora de sincronia e exige grande ajuste estrutural, diz Goldman Sachs

O Goldman Sachs alertou nesta sexta-feira, 18, em relatório que a economia brasileira está "fora de sincronia" e exige um ajuste fiscal permanente para evitar desequilíbrios domésticos e externos. "Nos últimos anos, o macro brasileiro tem se desviado gradualmente tanto do equilíbrio interno quanto externo: inflação alta acima da meta, expectativas de inflação desancoradas, aumento da dívida pública e erosão do saldo em conta corrente", afirma um trecho do relatório.

Segundo o banco, esse cenário combina política fiscal frouxa com política monetária apertada, o que fortalece o real no curto prazo, mas tende a fragilizar a moeda mais adiante.