Bolsas da Europa operam em alta modesta, com foco em balanços e de olho em tarifas

São Paulo, 18/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores examinam balanços corporativos da região em busca de possíveis efeitos da política tarifária do governo Trump.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 549,49 pontos, a caminho de garantir desempenho positivo pela segunda semana consecutiva.

Ontem, dois dos três principais índices acionários de Nova York avançaram para níveis recordes, após dados econômicos fortes dos EUA e balanços animadores.

Perto do topo do Stoxx 600, a fabricante de equipamentos de defesa sueca Saab saltava quase 11% em Estocolmo, no horário acima, após superar expectativas de lucro trimestral e elevar projeção de vendas para o ano.

Já a Vestas Wind Systems exibia robusto ganho próximo de 12% em Copenhague, após o JPMorgan melhorar sua recomendação para a fabricante de turbinas eólicas dinamarquesa de "neutro" para "overweight" (acima da média do mercado).