Após reunião, G20 afirma que independência de BCs é crucial para objetivos

Em comunicado conjunto, os ministros das Finanças e dirigentes de bancos centrais do G20, afirmam que as autoridades monetárias "estão fortemente comprometidos em garantir a estabilidade de preços, em consonância com seus respectivos mandatos, e continuarão ajustando suas políticas com base em dados. A independência dos bancos centrais é crucial para atingir esse objetivo". O documento foi emitido após reunião entre os dias 17 e 18 em Durban, na África do Sul, e é o primeiro da trilha financeira desde outubro do ano passado, antes da eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O comunicado vem após constantes críticas do republicano ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Por sua vez, o documento foi alcançado na ausência do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, embora Washington tenha sido representado por Michael Kaplan, subsecretário do Tesouro para assuntos internacionais. A África do Sul ocupa a presidência rotativo do grupo de países, e será substituída pelos EUA no próximo mandato.