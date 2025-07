3M supera em lucro e receita no 2º trimestre e eleva projeção para o ano

A 3M teve lucro líquido de US$ 723 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 37% em comparação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 18. Com ajustes, a multinacional americana registrou lucro líquido por ação de US$ 2,16, superando o consenso da FactSet, de US$ 2,01 por ação.

Já a receita líquida da 3M sofreu aumento anual de 1,4% no trimestre, a US$ 6,34 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 6,12 bilhões.