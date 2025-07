Taxas futuras de juros sobem com dólar e noticiário local

Pesquisa Genial/Quaest aponta melhora da avaliação do governo após o tarifaço de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros e que Lula venceria as eleições de 2026 em todos os cenários. E o presidente vetou o aumento do número de deputados federais aprovado pelo Congresso, de 513 para 531.

Os juros futuros avançam na manhã desta quinta-feira, 17, junto com dólar, rendimentos dos Treasuries e em meio ao noticiário local. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes manteve parte do decreto do presidente Lula sobre o IOF, mas rejeitou o trecho que tratava da tributação das operações de risco sacado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As duas notícias têm potencial para azedar ainda mais a relação do Executivo com o Legislativo. Em segundo plano fica a deflação maior do que se esperava do IGP-10.

Às 9h13, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,395%, de 14,370% no ajuste de quarta-feira, 16. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,760%, de 13,702% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 subia para 13,950%, de 13,892% no ajuste anterior.