Com foco em IOF e tarifa, Ibovespa se estabiliza pelo 2º dia a 135,5 mil pontos

No fechamento de hoje, o índice da B3 mostrava leve alta de 0,04%, aos 135.564,74 pontos, entre mínima de 135.016,25 e máxima de 135.792,48 na sessão, em que saiu de abertura aos 135.515,23 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 17,9 bilhões nesta quinta-feira que precede o vencimento de opções sobre ações. Na semana, o Ibovespa recua 0,46% e, no mês, acumula perda de 2,37%. No ano, sobe 12,70%.

Após ter interrompido nesta quarta, 16, sequência de sete perdas - a mais longa desde agosto de 2023 -, o Ibovespa ameaçou retornar ao campo negativo nesta quinta-feira, 17, mas conseguiu reter a linha dos 135 mil pontos no intradia e no encerramento, tendo experimentado a marca de 134 mil pontos durante as três sessões anteriores.

Na B3, entre os bancos, as ações de Itaú (PN +1,51%), Santander (Unit +1,81%, na máxima do dia no fechamento) e BTG (+1,61%) conseguiram evitar o mau humor. No grupo das blue chips, o ajuste maior foi sentido por Petrobras (ON -0,70%, PN -1,01%), em baixa mesmo num dia de ganho acima de 1% para o Brent e o WTI. Vale ON, a principal ação da carteira, ficou perto do zero a zero (-0,18%) no fechamento. Na ponta ganhadora do Ibovespa, Pão de Açúcar (+6,52%), WEG (+2,36%) e Prio (+2,15%). No lado oposto, Hypera (-4,43%), Ultrapar (-2,25%) e Vibra (-2,22%).

"Nos 135 mil pontos, o Ibovespa se mantém em patamar alto, embora já tenha acumulado uma correção de 5% em relação ao nível recorde de 141 mil pontos, do início de julho", observa Felipe Moura, gestor de portfólio e sócio da Finacap Investimentos. "Desde abril, houve um fluxo interessante de ingresso de recursos estrangeiros na Bolsa brasileira, embora estejam prevalecendo saídas nessas últimas semanas. Há uma certa perda de tração nesse fluxo externo, o que afeta as cotações", acrescenta Moura.

Ele destaca os ruídos sobre tarifas e IOF - ainda que não alterem no longo prazo, na sua visão, um quadro estrutural que ainda favorece as ações, considerando a perspectiva de que os juros caiam nos Estados Unidos e no Brasil, mais adiante. No meio da tarde, a Receita Federal informou que não haverá obrigatoriedade de cobrança retroativa do IOF para instituições financeiras após a decisão de ontem do ministro do STF Alexandre de Moraes - o que contribuiu para firmar levemente o Ibovespa no campo positivo, ainda que esta fosse mesmo a expectativa majoritária do mercado com relação ao assunto.

Para Lucas Almeida, sócio da AVG Capital, a possibilidade de a cobrança do IOF vir a ser retroativa gerava insegurança jurídica, contribuindo também para aumento da percepção de risco quanto à condução da política fiscal e o ajuste de prêmios pelo mercado - o que acaba afetando, também, o desempenho do Ibovespa, que esteve sob pressão desde que renovou máxima histórica, em 4 de julho. "A volatilidade da Bolsa, sem dúvida, é reflexo direto, também, da deterioração do ambiente institucional e fiscal. A decisão do STF sobre o IOF pegou mal: não só pelo impacto arrecadatório, mas pela insegurança jurídica que pode gerar", acrescenta.