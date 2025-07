Bolsas de NY fecham em alta, com S&P 500 e Nasdaq renovando recordes

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta, 17, com S&P 500 e Nasdaq renovando máximas históricas de fechamento, em dia marcado pela divulgação de indicadores da economia americana e de importantes balanços. Um deles foi da fabricante taiwanesa de chips TSMC, que apresentou resultados robustos, impulsionando outras ações do setor. Como resultado, preocupações com as disputas tarifárias e com a possibilidade de demissão do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ficaram em segundo plano.

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% em junho ante maio, acima do previsto pelo consenso da FactSet, mas confirmaram queda mensal de 0,9% em maio. Já os pedidos de auxílio-desemprego americanos caíram 7 mil na semana, a 221 mil, contrariando previsão de alta.

A PepsiCo anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de US$ 1,26 bilhão no segundo trimestre de 2025, 59% menor do que o ganho de US$ 2,08 bilhões apurado em igual período do ano passado. Ainda assim, o ganho por ação superou a expectativa de analistas, levando à uma alta de 7,45%, a maior da empresa em uma sessão desde março de 2020. Já as ações da United Airlines tiveram alta de 3,11%, embora a companhia tenha sofrido queda no lucro trimestral devido a problemas operacionais no aeroporto de Newark, em Nova York, onde responde por quase 70% dos voos. Seguindo recordes, o ADR da TSMC subiu 3,37%, enquanto a Nvidia avançou 0,95%.

Na comparação com a chamada bolha do dotcom nos anos 90, a atual valorização baseada em inteligência artificial está sendo inflada mais pelos lucros do que pelas valuations, avalia a Capital Economics. "É claro que isso não significa necessariamente que ela não irá estourar, inclusive por outros motivos. Preocupações com o futuro do atual presidente do Fed assustaram o mercado, por exemplo. Mas nossa percepção é de que isso não acontecerá tão cedo", pontua.

"Esse é um dos principais motivos pelos quais prevemos novos ganhos no mercado de ações dos EUA até o final do próximo ano, com os grandes setores de tecnologia liderando o movimento. Se estivermos certos, o S&P 500 provavelmente voltará ao caminho certo, mesmo que tenha dificuldades para subir ainda mais em 2025: prevemos que ele encerrará 2026 em 7 mil pontos", projeta a consultoria.