Taxas intermediárias e longas contrariam exterior e encerram dia em alta

Os juros futuros caminharam em sentido contrário ao alívio vindo do exterior - onde os rendimentos dos Treasuries caíram - na segunda etapa do pregão desta quarta. Os vencimentos curtos seguiram rondando a estabilidade, enquanto os vértices intermediários e longos mostraram viés de alta. Com agenda econômica esvaziada, o mercado reagiu aos últimos desenvolvimentos do embate comercial com os Estados Unidos, bem como a seus potenciais impactos no quadro eleitoral doméstico, que parecem favoráveis ao presidente Lula.

Encerrados os negócios, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 oscilou de 14,939% no ajuste de ontem para 14,940%. O DI de janeiro de 2027 ficou em 14,355%, igual ao ajuste da véspera. O DI de janeiro de 2028 marcou 13,760%, vindo de 13,722% no ajuste anterior, e o contrato do primeiro mês de 2029 avançou de 13,631% no ajuste antecedente para 13,700%.