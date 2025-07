Tarifaço: sindicatos dizem ao governo que temem falta de opções contra demissões

Os representantes sindicais recebidos pelo governo federal na manhã desta quarta-feira, 16, avaliam que não há opções claras para evitar demissões caso as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sejam efetivadas. Após a reunião do comitê que discute com o setor produtivo estratégias para frear a crise, líderes dos trabalhadores disseram que o recuo dos norte-americanos é o único desfecho seguro.

Perguntado sobre a identificação de estratégias diante da iminência da crise, Sérgio Nobre disse que segue sendo "negociar à exaustão e não permitir que essa tarifa seja efetivada". "Tem produtos que já estão a caminho dos Estados Unidos e chegam depois do dia 1º (de agosto). O bom senso manda buscar um acordo, então essa é a estratégia para preservar os empregos e as empresas."

Comitê

Realizada nesta quarta-feira, a terceira reunião do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, criado após a ofensiva comercial do governo americano, contou com 18 representantes de diferentes segmentos, do setor produtivo a centrais sindicais.

Até aqui, a principal proposta do empresariado é de buscar pelo menos mais 90 dias de discussão. No segundo encontro, representantes do setor agropecuário pediram cautela ao Executivo nas negociações e que as tratativas sejam esgotadas até 31 de julho.