Lula se reúne com presidentes de bancos públicos e assina decreto da BR do Mar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião com ministros e presidentes de bancos públicos às 9h no Palácio do Planalto. De acordo com a agenda, estarão presentes o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; e da Gestão, Esther Dweck.

Pelos bancos, estarão presentes na reunião desta quarta-feira os presidentes do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; do BNDES, Aloizio Mercadante; da Caixa, Carlos Vieira; do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Lessa; e do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.