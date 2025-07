Investigação do USTR é tentativa de respaldo legal a ações contra o País, diz professora da FGV

O anúncio de que o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) irá investigar supostas práticas comerciais desleais brasileiras é uma tentativa do governo americano de dar respaldo legal às ações contra o Brasil e afastar a ideia de que o governo de Donald Trump age apenas por motivos políticos na questão. A avaliação é da professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pesquisadora de comércio exterior associada ao Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), Lia Valls.

A pesquisadora acrescenta ainda que o pedido de investigação indica que o cerco ao Brasil tem pouca relação com a ideia de que os Estados Unidos teriam déficit comercial na relação bilateral, um dos argumentos utilizados por Trump na semana passada ao anunciar tarifas de 50% a produtos brasileiros. "Pouco tem a ver com a história de ser superavitário ou deficitário, e sim que essas práticas desleais prejudicam os interesses das empresas e cidadãos americanos", reforça ela.