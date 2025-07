Europa: bolsas fecham na maioria em baixa, com negociação tarifária, balanços e Trump x Powell

As bolsas da Europa fecharam na sua maioria em baixa nesta quarta-feira, 16, em sessão que contou com cautela pelas negociações da União Europeia (UE) com os Estados Unidos, na medida em que a aplicação de tarifas de 30% por Washington aparece como uma possibilidade real, enquanto o bloco avalia respostas. Além disso, o final do pregão no continente contou com os relatos incisivos de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança em medidas para demitir o comandante do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. O dia contou ainda com a repercussão de balanços, que levaram a quedas importantes no casos e Renault e ASML.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,57%, a 541,84 pontos. Em Londres, o FSTE 100 caiu 0,13%, a 8.926,55 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,21%, a 24.009,38 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,57%, a 7.722,09 pontos.