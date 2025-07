Chance de Powell deixar presidência do Fed este ano dispara a 40% em bolsa de aposta

As chances de o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, terminar este ano fora do cargo dispararam em bolsa de aposta, após múltiplos relatos na imprensa americana de que o presidente dos EUA, Donald Trump, planeja demiti-lo em breve. Por volta das 12h40 desta quarta-feira, 16, pelo horário de Brasília, a possibilidade de Powell deixar a presidência do Fed ainda em 2025 saltava para 40%, 20 pontos porcentuais acima do nível verificado na véspera, de acordo com a bolsa Kalshi. O mandato do banqueiro central está previsto para terminar em maio do ano que vem.