Câmara rejeita destaques, conclui aprovação da PEC dos Municípios e encaminha matéria ao Senado

A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, no início da madrugada desta quarta-feira, 16, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece limites para o pagamento de precatórios e abre novo prazo de parcelamento de débitos dos municípios com seus regimes previdenciários próprios e com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Foram 404 votos a 67 no segundo turno e 367 votos a 97 no segundo turno. Todos os destaques ao texto foram rejeitados nas duas votações.

Reparcelamento de dívidas: Os municípios poderão parcelar as suas dívidas com a União, incluindo as contraídas por suas autarquias e fundações, em até 360 parcelas mensais sucessivas, enquanto atualmente são 60 meses. Excepcionalmente, os débitos previdenciários poderão ser pagos em 300 vezes, em vez das 240 parcelas atuais.

Nova base de cálculo para atualização monetária e juros: O relator estabeleceu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como parâmetro para o cálculo da atualização monetária e juros para precatórios da União e precatórios e débitos previdenciários dos Estados, municípios e do Distrito Federal.

Exclusão temporária de precatórios e RPVs de arcabouço: O texto prevê que, a partir do exercício financeiro de 2026, sejam excluídas do limite do arcabouço fiscal as despesas da União com precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs). A partir de 2027, as despesas anuais da União com precatórios e RPVs serão incorporadas "gradualmente" na apuração da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de forma cumulativa a cada exercício, em, no mínimo, 10% do montante previsto dessas despesas, o que totalizaria dez anos a incorporação total.