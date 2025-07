Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com foco em noticiário sobre tarifas dos EUA

São Paulo, 16/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores assimilam os últimos desdobramentos da ofensiva tarifária do governo Trump.

No âmbito comercial, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem que finalizou um acordo com a Indonésia que prevê tarifa de 19% às importações do país. Ainda segundo Trump, vários países pequenos serão notificados "em breve" de que pagarão tarifas superiores a 10%.

Japão e Coreia do Sul, que também buscam fechar pactos comerciais com Washington, enfrentam possíveis tarifas "recíprocas" de 25%, igualmente a partir do começo do mês que vem.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, com baixa de 0,79% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.561,80 pontos.

