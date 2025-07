BC: Fluxo cambial total em 2025, até 11 de julho, é negativo em US$ 15,564 bilhões

O segmento financeiro tem compras de US$ 299,959 bilhões e vendas de US$ 345,421 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 15,564 bilhões em 2025, até o dia 11 de julho, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 16. O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 45,461 bilhões. O comercial tem entrada líquida de US$ 29,898 bilhões.

O canal comercial tem importações de US$ 122,442 bilhões e exportações de US$ 152,340 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 17,652 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 39,50 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 95,188 bilhões em outras operações.

2ª semana

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 638 milhões na semana passada, segundo dados preliminares do BC. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 1,653 bilhão entre 7 e 11 de julho. O comercial, saldo positivo de US$ 2,290 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 8,918 bilhões e vendas de US$ 10,571 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.