Temor com demanda chinesa pesa no Ibovespa, em dia de reuniões sobre tarifas e IOF

Apesar do crescimento de 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da China no segundo trimestre ante igual período de 2024, acima do esperado, há preocupações com o ritmo de expansão da economia. As vendas de novas moradias na China em valor, por exemplo, caíram 5,2% no primeiro semestre ante igual período do ano passado.

A alta da maioria dos índices das bolsas em Nova York é insuficiente para estimular o Ibovespa, em meio às incertezas tarifárias, com relação ao impasse do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e dúvidas a respeito da demanda chinesa.

"A alta do PIB também superou a meta de crescimento 5%, mas a produção de aço da China caiu diante de incertezas com a demanda global", pontua Guilherme Petris, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Ao mesmo tempo, dados informados nesta terça-feira, 15, de moradia da China apresentaram queda, um dia após a balança comercial do país mostrar fraqueza das importações, principalmente pela demanda fraca de commodities, salienta o ING. "A persistente desaceleração do mercado imobiliário também levou a quedas nas importações de aço (-14,6%) e madeira serrada (15,3%)", pontua o banco holandês em relatório.

O foco com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também norteia os negócios no exterior bem como o início da safra de balanços do segundo trimestre nos EUA, que iniciou nesta terça com bancos como JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo, além do CPI americano.

O índice de preços ao consumidor dos EUA acelerou alta a 0,30% em junho ante abril, conforme o esperado, e o dado interanual teve aumento de 2,7%, na comparação com mediana das estimativas de 2,6%. Já o núcleo do CPI - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - subiu 0,2% em junho ante maio (previsão 0,3%) e foi a 2,9% no confronto interanual, como o esperado. Os números tendem a balizar as apostas para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) no final do mês.