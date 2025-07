Taxa de 50% inviabiliza negócios industriais, afirma, ao Senado, diretor da CNI

O diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Jefferson de Oliveira Gomes, afirmou nesta terça-feira, 15, que a maior preocupação do grupo sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros se concentra nos impactos a longo prazo.

As declarações foram feitas durante audiência da Comissão de Relações Exteriores do Senado para debater os efeitos das tarifas anunciadas na semana passada. Gomes defendeu que o Brasil mantenha diálogo para reduzir as taxas impostas pelos Estados Unidos. "Nossa preocupação é de muita negociação. Sem grandes percalços. Conversar, conversar, conversar", declarou.