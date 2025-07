Secretário justifica tarifas dos EUA ao aço: 'precisamos que seja produzido domesticamente'

O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou nesta terça-feira, 15, que China, Japão e Coreia do Sul "despejam" aço nos Estados Unidos e, dessa forma, prejudicam as empresas domésticas. Por isso, Washington anunciou tarifas sobre o produto, uma vez que subsídios do governo "estão fora da mesa", de acordo com ele.

"Se tudo o que fazemos é importar aço, alumínio e cobre, como vamos lutar uma guerra? Precisamos que aço seja produzido domesticamente, afirmou, em entrevista à CNBC.