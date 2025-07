Premiê do Canadá sinaliza que tarifas impostas pelos EUA vieram para ficar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Carney havia iniciado negociações com o presidente Donald Trump para um novo pacto econômico e de segurança entre os vizinhos norte-americanos, que incluía a suspensão de todas as tarifas sobre as importações canadenses. Esta é a primeira vez que ele levanta a possibilidade de as tarifas americanas permanecerem em vigor. Fonte: Dow Jones Newswires