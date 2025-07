Petróleo fecha em baixa, observando postura de Trump sobre Rússia e com relatório da Opep

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta terça, 15, em uma sessão que segue observando as perspectivas para novas sanções à Rússia. A ameaça a países terceiros que façam comércio com Moscou é potencialmente um novo catalisador para o mercado, no entanto, investidores receberam com certo alívio as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tema. Além disso, relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) projetando aumento na produção ajudou a conferir um quadro de abastecimento elevado no mercado.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,69% (US$ 0,46), a US$ 66,52 o barril. Já o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,72% (US$ 0,50), a US$ 68,71 o barril.