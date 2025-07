Ouro fecha em queda após CPI dos EUA e de olho no Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta terça-feira, 15, após o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA mostrar que a inflação avançou em linha com as expectativas no mês passado, o que pode indicar uma maior cautela pelo Federal Reserve (Fed), segundo especialistas.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 0,66% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.336,70 por onça-troy.