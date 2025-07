Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2025 e 2026

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, em 2,9%, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 15. Para 2026, a projeção de avanço da economia global também ficou inalterada, em 3,1%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep reiterou estimativas de expansão de 1,7% neste ano e de 2,1% no próximo.