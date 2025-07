Não vamos apressar negociações por conta de algum 'deadline' do mercado, diz Scott Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a administração do governo americano não irá apressar as negociações comerciais com outros países por conta de "algum deadline do mercado", em entrevista para a Bloomberg TV, nesta terça-feira, 15. Segundo ele, a "obsessão" de focar nos mercados "não é certa".

Em relação à China, Bessent disse que os EUA estão em um "bom lugar" com a potência asiática e mencionou que os "participantes do mercado não devem se preocupar" com o a data limite de 12 de agosto, quando termina o prazo para Pequim alcançar um acordo duradouro com Washington.