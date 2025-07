Moedas Globais: dólar estende ganho com detalhes subliminares do CPI relevarem efeito de tarifa

O dólar retomou alta ante principais pares nesta terça-feira, 15, após detalhes do relatório de inflação ao consumidor nos Estados Unidos gerarem um suporte para a moeda no mercado internacional. Os números de junho aceleraram em linha com as expectativas dos analistas, mas, por baixo da superfície, a alta dos preços de alguns produtos sugeriu que as tarifas poderiam impulsionar novos aumentos. Isso acabou sustentando a avaliação de que o Federal Reserve poderia manter as taxas de juros estáveis por mais tempo.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,54%, a 98,616 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o dólar subia a 148,90 ienes, enquanto o euro recuava a US$ 1,1602 e a libra cedia a US$ 1,3389. "O grande medo das autoridades do Fed é que águas mais turbulentas estejam por vir", escreveu o estrategista Matthew Ryan, da fintech Ebury. A leitura do CPI mostra que "ficaram evidentes" sinais de tarifas afetando os preços ao consumidor, mas com o impacto das tarifas ainda nos estágios iniciais, o Fed deve manter sua postura de "esperar para ver" na próxima reunião que acontece no fim de julho, avalia o Wells Fargo. Para a Stiefel, "os preços de bens mais sensíveis a aumentos de tarifas - móveis, vestuário, brinquedos e eletrodomésticos - por exemplo, aceleraram no final do segundo trimestre, sugerindo que pelo menos algumas empresas estão repassando os aumentos de custos ao consumidor", escreveram analistas.