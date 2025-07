EUA: CEO da JPMorgan diz esperar que acordos tarifários venham antes de agosto

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, afirmou que os riscos comerciais se reduziram desde o Dia da Libertação, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as tarifas a uma variedade de países. A análise dele considera as conversas atualmente em andamento, mas Dimon alertou que ainda há riscos no cenário.

"Ainda há riscos, mas estou esperançoso de que algumas dessas negociações em andamento sejam concluídas em breve, pelo menos antes de 1º de agosto", afirmou o banqueiro, em conversa com analistas e investidores, na manhã desta terça-feira, 15, para comentar os resultados do JPMorgan no segundo trimestre.