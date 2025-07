Bolsas da Europa fecham em baixa, com cautela por negociações comerciais de CPI dos EUA

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta terça-feira, 15 , em sessão que observa com cautela as negociações entre Estados Unidos e União Europeia (UE) sobre as tarifas. As chances de uma redução nas cobranças aos europeus, assim como eventuais reações do bloco são avaliadas, em tratativas que devem seguir nos próximos dias. Além disso, a sessão contou com a divulgação de dados de inflação americanos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente dos EUA, Donald Trump disse estar aberto a negociações, acrescentando que autoridades da UE vão visitar Washington para uma nova rodada de diálogo comercial. O comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, vai conversar por telefone sobre tarifas com o representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, no começo da noite desta terça-feira, afirmou o porta-voz Olof Gill.

Segundo Gill, a UE não pretende adotar medidas retaliatórias antes do prazo de 1º de agosto estipulado por Washington para o fechamento de um acordo comercial entre o bloco e os EUA. A UE está planejando atingir 72 bilhões de euros em produtos dos EUA em uma segunda rodada de contramedidas comerciais, incluindo aeronaves, carros e peças de automóveis, de acordo com uma lista vista pelo Politico.

"A reação do mercado às ameaças tarifárias do fim de semana foi majoritariamente otimista, avaliando que elas não se concretizariam. Foi assim que os mercados avaliando as notícias - partindo do pressuposto de que as negociações reduziriam a taxa para algo em torno de 15%, pelo menos para os europeus", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

O desempenho do núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA em junho sugere que o núcleo da inflação PCE - medida preferida do Federal Reserve (Fed) - provavelmente seguirá inalterado, indicando que as tarifas estão com um impacto apenas limitado sobre os preços por enquanto, segundo a Capital Economics. O mercado reduziu significativamente a aposta de corte de juro em setembro, mas ainda vê este cenário como o mais provável, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.