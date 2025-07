'Tarifas sobre o Brasil são muito mais altas por causa da situação com Bolsonaro', diz Hassett

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, afirmou neste domingo que as tarifas sobre o Brasil, de 50%, são "muito mais altas" do que a de outros parceiros comerciais por causa da "frustração" do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

"As ações do Brasil chocaram Trump. A tarifa do Brasil é muito mais alta por conta da frustração de Trump sobre Bolsonaro e o fato de que Bolsonaro, ele mesmo, você sabe...", disse Hassett ao programa "This Week" da ABC nesta manhã, sendo interrompido pelo entrevistador.