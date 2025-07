Haddad fala em 'superar' alta de tarifas de Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Haddad classificou as tarifas americanas impostas ao Brasil como "um grande mal-entendido", e disse que, independentemente do impacto, o País quer manter uma boa relação com os Estados Unidos e cooperar com o mundo inteiro.

Segundo ele, as tarifas anunciadas quarta-feira são fruto de uma ação ideológica e não têm sentido econômico.

"O Brasil não pode ser apêndice de um bloco econômico. Nós queremos o acordo União Europeia-Mercosul, queremos manter as nossas exportações para a Ásia, que é um grande parceiro comercial, queremos investimentos norte-americanos no Brasil, que detém o maior estoque de capital no País. Tudo isso nós queremos continuar fazendo com normalidade, com tranquilidade", disse o ministro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.