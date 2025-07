EUA: Pulte diz que está encorajado por relatos de suposta intenção de renúncia de Powell

O presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, manifestou apoio a uma possível renúncia do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, dizendo estar "encorajado pelas notícias de que Powell está considerando renunciar".

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 11, Pulte, que também é líder dos conselhos da Fannie Mae e da Freddie Mac, acrescenta que "acho que essa será a decisão certa para os Estados Unidos, e a economia vai decolar". Ele, no entanto, não apresentou nenhum detalhe sobre as notícias citadas por ele de que Powell pretende renunciar ao cargo de presidente do BC americano.