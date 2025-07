Dólar sobe por cautela com tarifas e de olho em serviços abaixo do consenso

O dólar opera em alta no mercado à vista, alinhado à valorização externa, com investidores de olho nos desdobramentos da ofensiva tarifária do governo Trump. O mercado espera que a União Europeia receba sua carta tarifária nesta sexta-feira, 11, após a taxação de 35% imposta ao Canadá ontem à noite.

O aumento dos serviços no Brasil em maio veio abaixo do consenso do mercado e pressiona os juros futuros, apesar do avanço dos rendimentos dos Treasuries.

O volume de serviços prestados no Brasil subiu 0,1% em maio ante abril, com ajustes, abaixo da mediana projetada pelo mercado (+0,2%). Na comparação com maio de 2024, o setor avançou 3,6%, acima da mediana estimada de 3,3%. Os serviços estão 17,5% acima do nível pré-pandemia, segundo o IBGE.

O Ministério da Fazenda aumentou mais uma vez a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deste ano, de 2,4% para 2,5%. A estimativa para 2026 saiu de 2,5% para 2,4%, de acordo com a grade de parâmetros publicada pela SPE.