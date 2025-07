Dólar encerra semana de 'tarifaço' ao Brasil com valorização de 2,26%

"Ninguém sabe se as medidas vão se concretizar. As ameaças de Trump perderam muita credibilidade porque ele dá um prazo para negociar e costuma recuar da ameaça inicial", afirma Viotto, que vê possibilidade de o real voltar a se apreciar caso o nível final das tarifas fique bem abaixo de 50%. "Podemos ver um dólar descer até R$ 5,30 se as negociações forem boas. Mas se a tarifa de 50% for realmente adotada, a tendência é a taxa de câmbio voltar a se aproximar de R$ 6,00".

Embora Lula tenha reiterado hoje que haverá retaliação caso as tarifas de 50% sejam realmente impostas, a leitura é a de que a estratégia do governo é abrir canais de diálogo e buscar um entendimento. Fontes ouvidas pelo Broadcast Político informaram que o presidente descartou a possibilidade, ao menos nos próximos dias, de fazer uso de cadeia nacional de rádio e televisão para tratar do tarifaço.

Um primeiro sinal de alívio veio no fim da manhã, quando o presidente americano, Donald Trump, afirmou a repórteres em frente à Casa Branca que "em algum momento" pode falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embora tenha ressaltado que "não agora". Trump voltou a defender Jair Bolsonaro, ao afirmar que é "muito injusta" a maneira como o ex-presidente é tratado.

No exterior, o Dollar Index (DXY) - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - operou em alta ao longo do dia e subia cerca de 0,20% no fim da tarde, na casa dos 97,800 pontos, após máxima aos 97,964 pontos. A moeda também subiu em relação aos principais pares emergentes do real, com ganhos de mais de 1% frente ao rand sul-africano. Na semana, o DXY avança quase 1%.

A recuperação global do dólar é atrelada à maior aversão ao risco provocada pelo envio de cartas de Trump a mais de 20 parceiros comerciais ao longo da semana, com destaque para Japão e Coreia do Sul, com promessas de tarifas de importação pesadas a partir de 1.º de agosto.

Ontem à noite, Trump anunciou tarifas de 35% para o Canadá e sinalizou que enviaria até esta sexta-feira uma carta à União Europeia (UE), o que causou apreensão nos mercados, em especial pela manhã. Há receio de que o governo americano imponha tarifa muito acima do piso de 10% ao bloco europeu.