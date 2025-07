Bolsas da Europa fecham em baixa, com maior pessimismo sobre negociação tarifária com Trump

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta sexta-feira, 11, refletindo um aumento no pessimismo sobre um acordo comercial favorável à União Europeia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao longo da semana, os índices no continente obtiveram ganhos observando as negociações, no entanto, o tom se alterou com a postura mais recente do republicano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,01%, a 547,34 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,38%, a 8.941,12 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,82%, a 24.255,31 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,92%, a 7.829,29 pontos.