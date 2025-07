Alckmin: ministérios, setor produtivo e Amcham se reunirão para discutir tarifaço

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 11, que haverá nos próximos dias desdobramentos em torno do anúncio da sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Segundo ele, um comitê formado por vários ministérios do governo Lula vai conversar com o setor produtivo e a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham). "Mostraremos claramente que os Estados Unidos têm, sim, déficit, e um déficit grande, de US$ 1,2 trilhão na questão de exportação e importação de bens, mas com o Brasil têm superávit comercial", disse o vice à Rádio CBN. "Então, o Brasil não é problema".