México: ata do Banxico confirma fim dos cortes de meio ponto nas taxas de juros

O ciclo de cortes de meio ponto porcentual nas taxas de juros do Banco do México (Banxico) chegou ao fim no mês passado, uma vez que a maioria dos membros da diretoria concordou que as futuras reduções deveriam ser menores, conforme demonstrou a ata da última reunião do Banxico nesta quinta-feira, 10.

Em 26 de junho, o BC mexicano reduziu sua taxa básica de juros de 8,5% para 8%, em seu oitavo corte consecutivo e a quarta redução seguida de meio ponto porcentual. O vice-governador Jonathan Heath votou a favor de manter a taxa em 8,5%, citando o aumento da inflação e a deterioração dos riscos de inflação.