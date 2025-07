Haddad: após reforma da renda, teremos energia para debruçar sobre escala de trabalho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele avaliou que, com tanto avanço tecnológico, as pessoas deveriam ter um pouco mais de tempo livre. "Para quê tanta máquina, tanta inteligência artificial, tanto robô, tanto isso, tanto aquilo, se não for para fazer com que as pessoas vivam mais para as suas famílias, mais para os seus filhos, mais para arte, para política, para ciência? É o que se pretende para a humanidade. A liberação de tempo para atividades criativas, para o lazer, para o prazer. Então esse debate está voltando, não é no Brasil, está voltando em todo canto do mundo", avaliou.