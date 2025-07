Dólar sobe com tarifas de Trump no radar, mas fica abaixo de R$ 5,55

O dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira, 10, em alta de 0,78%, a R$ 5,5452, passando a acumular valorização de 2,22% na semana. O tropeço do real reflete as incertezas provocadas pela promessa do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas de 50% a produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

O superintendente da Mesa de Mercados do Banco BS2, Ricardo Chiumento, observa que a reação exacerbada do dólar futuro ontem à divulgação da carta de Trump se deu em parte pela liquidez mais modesta do que o usual. Já tradicionalmente com menos negócios a partir das 17h, o mercado estava mais seco em razão do feriado no Estado de São Paulo. Hoje, o dólar futuro para agosto operou em queda firme, com ajustes técnicos.

Operadores também apontaram como um dos motivos para o arrefecimento do dólar a informação, da CNN Brasil, de que Bolsonaro avalia entrar em negociação direta com a Casa Branca para tentar reverter parte do tarifaço. A leitura é que a iniciativa de Trump, ao atacar a soberania brasileira, tende a favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, por tabela, diminuir as chances da oposição na corrida presidencial.

Trump costuma adotar postura inicial mais agressiva para obter vantagens em negociações, embora desta vez a imposição das tarifas seja amparada em parte por motivos políticos. O presidente americano citou em sua carta o cerceamento à liberdade de expressão de cidadãos americanos e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), que classificou como "caça as bruxas".

O Bradesco estima que a imposição de tarifas de 50% pelos EUA diminuiria em 0,3 ponto porcentual o crescimento do PIB neste ano, com uma redução de US$ 15 bilhões das exportações brasileiras, o equivalente a 0,6% do PIB. "Para manter a conta corrente estável, o câmbio poderia ter uma depreciação da ordem de 6%", afirma o banco.

"Depois de uma abertura muito forte hoje, o dólar à vista arrefeceu bem a alta com o mercado digerindo o real impacto das tarifas de Trump sobre a economia brasileira. Por enquanto, a avaliação é que pode atingir mais algumas empresas específicas que são grandes exportadoras aos EUA", afirma Chiumento, acrescentando que a expectativa é que as tarifas efetivas sejam menores que 50% após negociações.

Chiumento, do BS2, ressalta que o nível da taxa de juros local tende a mitigar forças de depreciação do real, uma vez que torna muito custoso o carregamento de posições compradas na moeda americana e mantém a atratividade do carry trade. Por ora, a perspectiva é de aumento do diferencial de juros interno e externo, com chances maiores de cortes de juros pelo Federal Reserve e expectativa de manutenção da taxa Selic em 15% até o fim do ano.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou de 0,26% em maio para 0,24% em junho, mas superou a mediana dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (0,20%). Do lado positivo, houve redução do índice de difusão (de 60% para 54%) e uma leitura qualitativa mais benigna, com menor pressão nos núcleos.

Lá fora, o diretor do Fed Christopher Waller reiterou hoje à tarde que defende um corte de juros pelo banco central americano neste mês, dado que a política monetária já está muito restritiva. Já a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, vê probabilidade de dois cortes neste ano, com o primeiro em setembro.