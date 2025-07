Apesar do impacto negativo das tarifas, soberania nacional é inegociável, afirma Fiesp

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) defendeu em nota que a soberania do Brasil é inegociável, apesar do impacto que a tarifa de 50%, anunciada ontem pelo governo americano, terá sobre as exportações brasileiras.

"Apesar do impacto negativo para a indústria brasileira da elevação de tarifas unilateralmente pelos EUA, entendemos que a soberania nacional é inegociável. Este é um princípio balizador", afirma a entidade em nota assinada por seu presidente, Josué Gomes da Silva.