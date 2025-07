Temor com tarifas dos EUA e fiscal jogam Ibovespa para baixo apesar de alta em NY

A alta dos índices das bolsas em Nova York e de 0,68% do minério de ferro no fechamento em Dalian, na China, é insuficiente para estimular valorização do Ibovespa no início do pregão desta segunda-feira. Hoje é feriado no Estado de São Paulo pela Revolução Constitucionalista de 1932, mas os mercados operam normalmente.

Os investidores estão de sobreaviso por anúncios de novas tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bem como monitoram eventuais notícias a respeito do impasse do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), em dia de agenda esvaziada de indicadores no mundo.