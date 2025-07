Qualquer elevação de tarifas pelos EUA será respondida pela Lei de Reciprocidade, diz Lula

"A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo", afirmou o presidente brasileiro em nota oficial distribuída à imprensa e também publicada na rede social X.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 9, que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica". A declaração foi uma resposta ao anúncio do presidente do Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% aos produtos importados do Brasil pelo país.

Em carta enviada ao governo brasileiro e publicada na rede social Truth Social, Trump disse que a tarifa aos produtos brasileiros seria imposta por causa do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e de decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo big techs de redes sociais.

Lula disse que "a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática" e que, "no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas".

O presidente também rejeitou a narrativa levantada por Trump em sua carta ao governo brasileiro de que haveria um desequilíbrio na balança comercial entre Brasil e Estados Unidos. Lula disse que essa informação "é falsa" e que "as estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de US$ 410 bilhões ao longo dos últimos 15 anos".