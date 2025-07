Governo lança portal regulatório que poderá gerar economia de R$ 50 bilhões ao ano a empresas

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lança na tarde desta quarta-feira, 9, o Portal da Regulação, site que prevê que empresas economizem R$ 50 bilhões por ano com redução de burocracias relacionadas ao ambiente regulatório brasileiro.

Segundo apurado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, R$ 150 bilhões estão associados ao custo de não conformidade, ou seja à dificuldade de cumprir uma norma. Desse total, 30% está associado à ausência de um portal único, com as informações sobre os reguladores e o processo regulatório. Logo, o portal poderá reduzir em R$ 50 bilhões os custos de não conformidade.