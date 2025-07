Galípolo repete que comunicação é relevante e destaca importância de falar com sociedade

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a dizer que comunicação é cada vez mais um tema relevante para a autoridade monetária, durante audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. "O Banco Central era uma instituição um pouco hermética do ponto de vista de informar o que está fazendo e conseguir comunicar para a população", afirmou, repetindo a avaliação sobre a importância de a instituição falar com sociedade.

Ele ressaltou que, com o aumento da relevância das expectativas para a inflação, o BC passou a ter praticamente quase que um dialeto próprio. Para Galípolo, a autoridade monetária tem de dar transparência não apenas sobre assuntos ligados à política monetária, mas também sobre outras dimensões de suas atividades. O presidente citou combate à fraude, combate a golpes e novos serviços. "Tudo isso exige uma linguagem diferente e nova para o Banco Central poder alcançar e dialogar com a população. Para as autoridades monetárias, é relativamente novo isso, está todo mundo aprendendo no mundo como fazer isso", explicou.