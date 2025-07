FSB estuda regras para financeiras não bancárias e vulnerabilidades em títulos soberanos

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) estuda vulnerabilidades em mercados de recompra (repo) baseados em títulos soberanos e regras para mitigar riscos sistêmicos de instituições financeiras não bancárias (NBFIs, em inglês), conforme relatórios divulgados nesta quarta-feira. Em um dos relatórios, o FSB nota que as "experiências com o uso de ferramentas políticas para lidar com riscos sistêmicos em NBFIs é limitado até o momento", dando espaço para o surgimento de turbulências em mercados financeiros críticos para o funcionamento do sistema e da economia real através de ligações entre não bancos alavancados e instituições financeiras sistematicamente importantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Conselho espera concluir a análise da resiliência de mercados de repo, incluindo suas ligações com mercados centrais de títulos e setor não bancário, até o fim de 2025. Com base na sua avaliação inicial, o FSB sugeriu uma lista de ações flexíveis para implementação por diferentes países de acordo com suas jurisdições, conforme o grupo ainda monitora eventuais repercussões em atividades transfronteiriças. Entre as recomendações, o conselho indica práticas "consistentes e transparentes" de margens para mitigar demandas inesperadas de liquides em NBFIs alavancadas, riscos de crédito de contraparte e de concentração. O FSB também recomenda revisar práticas de divulgação de dados feitas de maneira privada para permitir uma avaliação de riscos mais precisa e identificar incongruências nas políticas das instituições, em parceria com a indústria. No entanto, o FSB reconhece o alto nível de heterogeneidade entre NBFIs, notando que alguns segmentos do setor são "relativamente limitados e provavelmente não representam riscos de estabilidade financeira". "Certas atividades alavancadas por não bancos podem facilitar a proteção, aumentar a eficiência e apoiar a liquidez nos mercados financeiros", apontou. Para reguladores, a recomendação central é estabelecer uma estrutura doméstica para identificar e monitorar os riscos para estabilidade financeira em NBFIs alavancadas de maneira "efetiva, frequente, proporcional e ágil". "A cooperação internacional para implementar essas medidas é crucial para evitar efeitos externos e arbitragem regulatória", destaca.

Força-tarefa O Conselho de Estabilidade Financeira criou uma força-tarefa para monitorar a implementação de recomendações financeiras que será liderada pelo presidente do conselho e do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), Andrew Bailey. O plano de trabalho para estudar e testar vulnerabilidades do setor não bancário será entregue ao G20, e um relatório final será elaborado para entrega até meados de 2026 com os resultados. Em seu relatório anual divulgado nesta quarta-feira, o FSB detalhou que seu trabalho deverá passar agora de "criação de políticas" para "endereçar vulnerabilidades", ao avaliar desafios de dados, compartilhar insights de políticas e analisar a implementação de reformas do sistema financeiro.