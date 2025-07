UE confirma adesão da Bulgária ao euro em 1º de janeiro de 2026

A União Europeia (UE) oficializou nesta terça-feira a entrada da Bulgária na zona do euro a partir de 1º de janeiro de 2026. Em comunicado, o Conselho da UE informou que foram adotados os três atos legais finais necessários para que o país possa adotar a moeda comum do bloco.

"Isso completa o processo para a Bulgária se tornar o 21º membro da área do euro e se beneficiar do uso da moeda comum da UE, o euro, a partir do próximo ano", afirma o comunicado.