Negociações da UE com os EUA continuam para pressionar por acordo antes de 1/8, diz Dombrovskis

"Embora a economia da UE esteja demonstrando resiliência, as perspectivas são obscurecidas pela incerteza política, inclusive em relação às tarifas americanas", disse nesta terça-feira, 8, em coletiva de imprensa do Ecofin.

O comissário de Economia e Produtividade da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, afirmou que as negociações comerciais entre o bloco e os Estados Unidos continuam "em um nível político e técnico" para pressionar por um acordo em princípio antes do novo prazo das tarifas, em 1º de agosto.

Na ocasião, Dombroviskis também mencionou que o Ecofin aprovou nesta terça que a Bulgária se torne o 21º integrante da zona do euro, o que conclui o processo legislativo. "Aderir à zona do euro envolve muito mais do que substituir o lev búlgaro pelo euro. Trata-se de construir um futuro mais brilhante e próspero para a Bulgária. O euro trará novas oportunidades, investimentos, empregos e crescimento", defendeu.