Ibovespa opera estável com sinais leves externos e em meio a varejo fraco e tarifas

Segundo Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, o desempenho discreto dos índices de ações indica cautela dos investidores, que aguardam novas informações sobre como de fato ficará o quadro de tarifas pelos EUA, diante da escalada das tensões comerciais. "Esperam definição sobre isso, que pode dificultar início do corte dos juros americanos", diz.

Ao mesmo tempo, o mercado fica à espera de novidades acerca do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspender, na semana passada, os efeitos de todos os decretos recentes que tratam do IOF e determinou uma audiência de conciliação entre governo Lula e Congresso sobre o tema no dia 15 de julho.

Nesta segunda, ao Roda Vida da TV Cultura, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou a crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso, que escalou após a derrubada do decreto que aumentou alíquotas do IOF. Segundo Costa, o governo deverá reabrir nos próximos dias o diálogo com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e com líderes partidários.

Apesar da queda das bolsas em Nova York, os papéis ligados a commodities sobem e atenuam o recuo do Ibovespa. Petrobras subia entre 1,25% (PN) e 2,03% (ON), ás 11h25, com o petróleo tentando avançar. Vale tinha alta de 0,31%, após o minério de ferro em Dalian fechar com elevação de 0,14% hoje.