Galípolo volta a defender 'normalização da política monetária' e desentupimento de canais

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender nesta terça-feira (8) que é necessário "normalizar" a política monetária do Brasil. Ele repetiu que há indícios de entupimento nos canais de transmissão da taxa Selic para a economia, o que exige juros mais altos do que em países semelhantes.

"O tema que geralmente causa estranheza quando você conversa com outros economistas de outros países, especialmente outros banqueiros centrais, é como é o Brasil convive com taxas de juros num patamar mais elevado, e ainda assim consegue performar do ponto de vista de apresentar uma atividade econômica dinâmica", disse Galípolo.