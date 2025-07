Trump assina ordem que estende formalmente prazo das tarifas para 1º de agosto

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou há pouco uma ordem executiva que estende formalmente o prazo para a implementação das chamadas tarifas "recíprocas" de 9 de julho para 1º de agosto.

"Determinei, com base em informações adicionais e recomendações de vários funcionários seniores, incluindo informações sobre o status das discussões com parceiros comerciais, que é necessário e apropriado estender a suspensão efetivada pela Ordem Executiva 14266 até às 12h01 do horário de verão do leste dos EUA em 1º de agosto de 2025", afirma o comunicado da Casa Branca.